МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Приложение Россельхозбанка (РСХБ) теперь невозможно скачать или обновить через App Store, следует из публикации на портале кредитной организации. Мобильное приложение Росбанка пропало из App Store

"Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления", — сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что ранее скачанные установки на iOS будут работать в штатном режиме. На этом фоне Россельхозбанк посоветовал клиентам отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения, напомнив о возможности пользоваться банком через интернет.

Подчеркивается, что приложение банка можно скачать в Google Play, App Gallery и Ru Store.