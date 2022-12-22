МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Приложение Россельхозбанка (РСХБ) теперь невозможно скачать или обновить через App Store, следует из публикации на портале кредитной организации.
"Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления", — сказано в тексте сообщения.
Отмечается, что ранее скачанные установки на iOS будут работать в штатном режиме. На этом фоне Россельхозбанк посоветовал клиентам отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения, напомнив о возможности пользоваться банком через интернет.
Подчеркивается, что приложение банка можно скачать в Google Play, App Gallery и Ru Store.
https://1prime.ru/banks/20221222/839265913.html
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