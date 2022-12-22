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2022
https://1prime.ru/banks/20221222/839266052.html
ВТБ утвердит план по интеграции "Открытия" после завершения сделки
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. ПЛАН ПО ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСОВ ВТБ И "ОТКРЫТИЯ" БУДЕТ УТВЕРЖДЕН ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ — ВТБ ДЛЯ КЛИЕНТОВ "ОТКРЫТИЯ" В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ: ВТБ НАМЕРЕН СОХРАНИТЬ... ПРАЙМ, 22.12.2022
банки, финансы, новости
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ПЛАН ПО ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСОВ ВТБ И "ОТКРЫТИЯ" БУДЕТ УТВЕРЖДЕН ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ — ВТБ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ "ОТКРЫТИЯ" В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ: ВТБ НАМЕРЕН СОХРАНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ — ВТБ
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВТБ С УЧЕТОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ "ОТКРЫТИЯ" БУДЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — ВТБ
Новость дополняется