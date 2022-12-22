МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. ПЛАН ПО ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСОВ ВТБ И "ОТКРЫТИЯ" БУДЕТ УТВЕРЖДЕН ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ — ВТБ

ДЛЯ КЛИЕНТОВ "ОТКРЫТИЯ" В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ: ВТБ НАМЕРЕН СОХРАНИТЬ КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ — ВТБ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВТБ С УЧЕТОМ ПРИОБРЕТЕНИЯ "ОТКРЫТИЯ" БУДЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — ВТБ

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