МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. План по интеграции бизнесов банков ВТБ и "Открытие" будет утвержден после закрытия сделки; для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится — его ключевые продукты и сервисы будут сохранены, сообщила пресс-служба ВТБ. ВТБ утвердит план по интеграции "Открытия" после завершения сделки

Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ему банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей.

"План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки… Для клиентов ПАО Банк "ФК Открытие" в ближайшее время ничего не изменится: Банк ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы", — говорится в сообщении ВТБ.