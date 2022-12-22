ВТБ сохранит ключевые продукты после покупки "Открытия"
ВТБ планирует сохранить ключевые продукты и сервисы после покупки банка "Открытие"
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. План по интеграции бизнесов банков ВТБ и "Открытие" будет утвержден после закрытия сделки; для клиентов "Открытия" в ближайшее время ничего не изменится — его ключевые продукты и сервисы будут сохранены, сообщила пресс-служба ВТБ.
Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ему банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей.
"План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки… Для клиентов ПАО Банк "ФК Открытие" в ближайшее время ничего не изменится: Банк ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы", — говорится в сообщении ВТБ.
https://1prime.ru/banks/20221222/839266245.html
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