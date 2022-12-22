МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января, на место руководителя банка будет выдвинут экс-глава "Юникредит банка" и бывший зампред Банка России Михаил Алексеев, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ. ВТБ сохранит ключевые продукты после покупки "Открытия"

Банк России ранее в пятницу сообщил, что заключил с ВТБ соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей.

"Михаил Задорнов покинет "Открытие" с 1 января. Мы благодарны ему за проделанную работу. На должность председателя правления будет выдвинут Михаил Алексеев. Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения", — говорится в сообщении.

Алексеев начал свою карьеру в министерстве финансов Советского Союза в 1989 году, а в 1992 году перешел в коммерческий банковский сектор. В июле 2008 года он был назначен председателем правления "Юникредит банка".

В октябре 2020 года Алексеев стал зампредом Банка России, курировал работу департамента наличного денежного обращения, деятельность объединения "Росинкас" и занимал должность председателя совета директоров УК ФКБС. В ЦБ он проработал до июня 2022 года.