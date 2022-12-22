МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Банк России от продажи банка "Открытие" получит 352 миллиарда рублей с учетом дивидендов, при этом за время санации в кредитную организацию было вложено 555 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. Михаил Задорнов покинет банк "Открытие" с 1 января

Ранее в четверг стало известно, что регулятор заключил соглашение о продаже ВТБ до конца года банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей, которые будут оплачены денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа на 106,9 миллиарда рублей, сообщил регулятор ранее в четверг.

"Если смотреть с точки затрат Банка России, то напомним, что вложения в капитал банка "Открытие" в период санации составили 555 миллиардов рублей. С учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 миллиарда рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Договоренности с банком ВТБ о реализации до конца 2022 года группы "Открытие" соответствуют нашим целям. Мы совместно с банком ВТБ выбрали независимого оценщика, который оценил рыночную стоимость группы и провел проверку ее деятельности", — рассказали в регуляторе.

Рыночная стоимость группы "Открытие", согласно расчетам оценщика, составляет 328-374 миллиарда рублей, что соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6x. "В текущих условиях это хороший рыночный показатель, и мы оцениваем эту сделку как успешную", — отметили в ЦБ.

В отношении "Открытия" регулятор изучал различные стратегии продажи, в том числе продажу стратегическому инвестору и по частям. Также ЦБ готовился к публичному размещению, однако в начале 2022 года ситуация на рынке принципиально изменилась, "и этот вариант перестал быть возможным".

При этом судебные разбирательства с лицами, контролировавшими "Открытие" до санации продолжаются. "Это процесс длительный", — заключили в Банке России.