Банк "Открытие" сообщил, что интеграция с ВТБ займет до 12 месяцев
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Интеграция банка "Открытие" с ВТБ займет до 12 месяцев, в наступающем году "Открытие" продолжит выполнять утвержденный ранее бизнес-план, говорится в сообщении кредитной организации.
ЦБ ранее в четверг сообщил, что достиг соглашения с ВТБ о продаже банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей, которые будут оплачены денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа на 106,9 миллиарда рублей.
"Интеграция бизнеса — это большая работа, которая займет до 12 месяцев. Поэтому в 2023 году "Открытие" продолжит работать, выполняя утвержденный наблюдательным советом бизнес-план и задачи по развитию", — сообщили в "Открытии".
Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре говорил, что после завершения сделки бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.
https://1prime.ru/banks/20221222/839271784.html
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