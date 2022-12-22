МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Интеграция банка "Открытие" с ВТБ займет до 12 месяцев, в наступающем году "Открытие" продолжит выполнять утвержденный ранее бизнес-план, говорится в сообщении кредитной организации. ЦБ сможет продать "Открытие" банку ВТБ до апреля следующего года

ЦБ ранее в четверг сообщил, что достиг соглашения с ВТБ о продаже банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей, которые будут оплачены денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа на 106,9 миллиарда рублей.

"Интеграция бизнеса — это большая работа, которая займет до 12 месяцев. Поэтому в 2023 году "Открытие" продолжит работать, выполняя утвержденный наблюдательным советом бизнес-план и задачи по развитию", — сообщили в "Открытии".

Глава ВТБ Андрей Костин в ноябре говорил, что после завершения сделки бренд "Открытие" просуществует еще год-полтора, а потом банк станет частью единой группы ВТБ.