МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Банк" начал принимать вклады физлиц по ставке до 8,5% годовых со сроком на три месяца, полгода или год, клиенты могут воспользоваться предложением через платформу "Финуслуги", говорится в телеграм-канале банка. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

"У нас появился первый вклад… Ставка — до 8,5% годовых, срок — 3 месяца, полгода или год, можно хранить от 100 тысяч рублей до 10 миллионов. Без снятий и пополнений… Вклад оформляется онлайн на платформе "Финуслуг", — сообщил банк.

В "Яндекс Банке" пояснили, что "Финуслуги" — это платформа личных финансов, созданная Московской биржей. "На "Финуслугах" вы можете открывать вклады в разных банках и управлять ими в одном личном кабинете", — напомнили в там.

"Яндекс Банк" в сентябре запустил цифровую дебетовую карту "Мир", которой можно пользоваться в интернет-магазинах или расплачиваться в офлайне с помощью приложения Mir Pay на Android, пополнять карту можно в любое время через Систему быстрых платежей (СБП).