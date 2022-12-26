МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Сбербанк предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без пластиковой карты, с помощью QR-кода в "Сбербанк онлайн", сообщается в релизе банка. Банкоматы "Тинькофф" начали принимать юани

"Новый сервис позволяет пополнить карту "Сбера", даже если ее с собой нет. Достаточно выбрать на экране банкомата опцию "Внести через "Сбербанк онлайн" и отсканировать появившийся QR-код, а затем указать сумму и нужную карту в смартфоне в приложении "Сбербанк онлайн", — говорится в сообщении.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что в данный момент функционал бесконтактного внесения наличных без карты реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка.