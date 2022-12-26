МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Группа "Открытие" закроет год с положительным финансовым результатом по международным стандартам, заявил глава банка Михаил Задорнов. Первый зампред "Сбера" предрек прибыль банка по итогам года

"Я могу сказать сегодня уже со стопроцентной уверенностью… что группа получит прибыль, причем такую неплохую прибыль по результатам года именно по международным стандартам. То есть мы прирастим капитал и заработаем прибыль и в этом году", — сказал Задорнов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он обратил внимание на то, что целью "Открытия" было получить позитивный финансовый результат без послаблений регулятора, "то есть по международным стандартам".

"Открытие" и группа с 2018 по 2022 год… мы полностью каждый год зарабатывали прибыль для своего акционера. Вот это результат для нас принципиален в 2022 году", — заключил Задорнов.

В ноябре Задорнов говорил РИА Новости, что группа "Открытие" по итогам 2022 года рассчитывает получить прибыль, несмотря на полученный убыток по МСФО за три квартала почти в 7 миллиардов рублей.

Чистая прибыль банка "Открытие" по РСБУ в январе-ноябре текущего года снизилась почти на 60% — до 33,4 миллиарда рублей, в ноябре банк заработал 5,6 миллиарда рублей.