МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Мошенники, прикидываясь сотрудниками ВТБ, предлагают его клиентам через мессенджеры и социальные сети обновить приложение, затем просят данные, с помощью которых сами могут войти в личный кабинет, сообщила пресс-служба банка. "Сбер" предупредил россиян о предновогодней мошеннической схеме

"В ноябре мы выявили новую мошенническую схему – лжесотрудники банка обращаются к клиентам в мессенджерах и социальных сетях с предложением обновить приложение "ВТБ Онлайн", а затем просят сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет", — приводится в сообщении заявление старшего вице-президента банка, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.

В ВТБ рассказали, что среди самых частых тем, которые поднимают мошенники при общении с клиентами банка, – оформление кредитной заявки, смена финансового номера (или доверенного номера телефона), подозрительная операция. Злоумышленники также могут попросить пользователей установить новое приложение на мобильное устройство якобы для проверки работы банковского приложения.

В целом специалисты ВТБ фиксируют рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах. Так, в декабре эта активность выросла в 1,6 раза в сравнении с ноябрем.

"Специалисты ВТБ зафиксировали рост активности мошенников в социальных сетях и мессенджерах: в декабре доля таких атак на клиентов составила 36% от общего числа обращений клиентов в банк. Это в 1,6 раза больше, чем в ноябре, и в 3 раза превышает показатель сентября", — говорится в сообщении.

По данным банка, чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp: за 25 дней декабря через этот канал было совершено 27% атак на клиентов, тогда как в сентябре их доля составляла всего 3%. Число сообщений через телеграм выросло втрое, через Viber — снизились на четверть.

Вместе с тем доля звонков, совершаемых мошенниками с помощью обычной телефонной связи, снизилась на 22 процентного пункта: в декабре этот показатель составил 66% после 88% в сентябре, выяснили в ВТБ.

Это происходило вместе с прекращением использования злоумышленниками номеров, которые начинаются с кода 495 и 499, из-за блокировки, пояснили эксперты.