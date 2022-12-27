МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает временно обнулить надбавки к капиталу для банков с их восстановлением за 5 лет: это позволит нарастить кредиты на 15 триллионов рублей, говорится в докладе Банка России. ЦБ предложил ввести новую категорию кредитов для малоимущих заемщиков

"Предлагаем временно обнулить надбавки с 2023 года с последующим их восстановлением за 5 лет (включая грейс-период в один год). При этом ограничить распределение прибыли банками. Влияние данной меры на потенциал кредитования может составить около 15 триллионов рублей (в течение пяти лет действия льготного режима)", — сказано в документе.

При этом нужно учитывать, что отдельные банки, в том числе крупные, решат не пользоваться послаблением по надбавкам и сохранить привычный для своей бизнес-модели запас капитала, обращает внимание регулятор.

Также ЦБ РФ предлагает сохранить возможность выплачивать бонусы менеджменту банков независимо от соблюдения надбавок к капиталу, говорится в докладе Банка России.

"Предлагаем сохранить возможность выплачивать бонусы менеджменту независимо от соблюдения надбавок, что позволит банкам привлекать и мотивировать высококвалифицированные кадры, необходимые для развития бизнеса и укрепления финансового положения", — сказано в документе.

КОРСЧЕТА ЗА РУБЕЖОМ

Банк России предлагает дать российским банкам с базовой лицензией иметь право на постоянной основе открывать корреспондентские счета за рубежом, говорится в докладе регулятора.

"Что мы предлагаем: Предоставить малым банкам возможность развивать новые продукты и клиентские сегменты. Например, ББЛ (банкам с базовой лицензией — ред.) на постоянной основе может быть предоставлено право открывать корреспондентские счета за рубежом (сейчас действует временное разрешение)", — говорится в материалах.

Таким образом, в условиях, когда некоторые крупные банки оказались отрезаны от проведения ряда операций, небольшие игроки смогут взять на себя новые функции — например, примерить роль расчетных центров, указали в ЦБ. Но при этом для них нужно будет установить общий лимит концентрации по таким размещениям (в процентах от капитала), чтобы соблюдался баланс возможностей и рисков, добавил регулятор.

Кроме того, ЦБ предлагает расширить возможности для инвестиций банков с базовой лицензией в ценные бумаги. Сейчас такие игроки работают только с инструментами, котируемыми на Московской Бирже в списке первого уровня, а также с облигациями Банка России, ипотечными ценными бумагами, ограниченным кругом векселей и иных неэмиссионых инструментов.

"Мы планируем расширить этот список и перейти к использованию рейтинга как основного критерия при определении доступных ББЛ облигаций, что позволит им работать с качественными бумагами не только из котировального списка первого уровня биржи", — указал ЦБ.

Кроме того, планируется дать банкам с базовой лицензией возможность совершать сделки с ценными бумагами любой биржи и отчуждать зависшие ценные бумаги, с которыми они не вправе работать, без ограничения по срокам отчуждения, отметил регулятор.

БУФЕР КАПИТАЛА

Банк России предлагает по мере восстановления банковского сектора формировать банками макропруденциальный буфер капитала, который можно будет использовать во время кризиса, говорится в докладе регулятора "Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора".

"Что мы предлагаем: по мере восстановления банковского сектора формировать макропруденциальный буфер капитала, который можно будет использовать в кризис", — говорится в документе.

Регулятор также предлагает необходимый размер буфера определять с учетом действия макропруденциальных лимитов для ограничения рисков необеспеченного потребительского кредитования. А при калибровке матрицы надбавок учесть планируемые изменения в порядке расчета ПСК (полная стоимость кредита) и ПДН (показатель долговой нагрузки), и возможное введение новой категории кредитов заемщикам с повышенным риском. Кроме того, ЦБ предлагает "установить макропруденциальные надбавки по ипотеке в зависимости от LTV (соотношение залога к кредиту — ред.) и ПДН".

Прошлые значения надбавок для восстановления макропруденциальных буферов нельзя использовать, поскольку они определялись без учета ряда новых регуляторных инициатив, обратили внимание в ЦБ.

Предварительно регулятор планирует провести рекалибровку надбавок и формирование макропруденциальных буферов капитала во второй половине 2023 года — 2024 году.