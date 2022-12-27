МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора. Банк России оценил перспективы возврата заблокированных активов банков

"Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", — сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.