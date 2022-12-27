ЦБ предложил проработать снижение страховки по вкладам в токсичной валюте
ЦБ предложил проработать вопрос снижения страховки по вкладам в токсичной валюте
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает проработать вопрос снижения страховки по вкладам в валюте недружественных государств, говорится в докладе регулятора.
"Оценить целесообразность определения расчетной базы с застрахованного объема вкладов в пределах лимита страхового возмещения. Проработать вопрос снижения лимита возмещения по вкладам в валюте недружественных государств", — сказано в документе ЦБ по банковскому регулированию и надзору.
https://1prime.ru/banks/20221227/839327981.html
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