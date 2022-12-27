МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России предлагает стимулировать банки активнее применять проектный подход в финансировании строительства жилья, говорится в документе, опубликованном регулятором. ЦБ предложил проработать снижение страховки по вкладам в токсичной валюте

"Совершенствование оценки проектного финансирования строительства жилья… Что мы предлагаем: стимулировать банки активнее применять проектный подход (вплоть до обязательного использования) для исключения регулятивного арбитража", — говорится в документе.

Регулятор также предлагает в системе критериев проектного подхода внедрить балльно-весовой подход к оценке критериев, скорректировать пороговые значения критериев с учетом накопленного опыта оценки проектных рисков, добавить критерии для оценки групповых рисков и убрать незначимые критерии, сформировать критерии для оценки комплексных проектов индивидуального жилищного строительства и распространить на них проектный подход, а также рассмотреть возможность выделения категории наиболее кредитоспособных проектов со снижением минимального резерва вплоть до нуля.

Задачи регулятора при этом – повысить чувствительность оценки рисков при использовании проектного подхода для оценки застройщиков и перейти на обязательное применение такого подхода. "В действующей проектной оценке есть слабые места, которые не позволяют надежно ранжировать проекты по уровню кредитоспособности", — отметили в ЦБ.

В 2023 году регулятором планируется предварительно провести консультации по этой теме с банками, являющимися кредиторами застройщиков. А также подготовить предложения по изменению и калибровке критериев проектного подхода, провести обсуждения с участниками рынка. Внедрение в регулирование планируется в 2024 – 2025 годах.