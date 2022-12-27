МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Инвестбанкиры и юристы, привыкшие к тому, что различные регулирующие органы пытаются помешать их сделкам, при администрации Байдена столкнулись с беспрецедентным вызовом: проиграв в суде, регуляторы не отступают. Акции Tesla падают до минимума с сентября 2020 года

С тех пор как президент Байден занял свой пост в январе 2021 года, Министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия (FTC) США, согласно подсчетам Reuters, попытались заблокировать 22 сделки по слиянию.

Согласно Reuters, это больше, чем за первые два года первого президентского срока Барака Обамы и вдвое больше, чем за первые два года президентства Дональда Трампа,

Регуляторам удалось заблокировать 15 из 22 этих сделок, многие — с помощью судебных исков, поскольку компании сдались и отказались от своих соглашений. За последнее время регуляторы проиграли четыре подобных дела и в настоящее время оспаривают два вердикта.

Однако эти неудачи не отбили у регуляторов охоту препятствовать сделкам. Назначенцы Байдена — председатель FTC Лина Хан и глава антимонопольного департамента Министерства юстиции Джанатан Кантер — настаивают, что консолидация в корпоративном секторе зашла чересчур далеко и отрицательно сказывается на потребителях и работниках на фоне резко растущей инфляции.

Кантер заявил в сентябре законодателям США, что его департамент "не перестанет доводить до суда заслуживающие этого дела". В своем письме в августе Хан сообщила сенатору Элизабет Уоррен, что, по ее мнению, продажа активов, часто применяемая для того, чтобы смягчить антимонопольные опасения, часто не дает эффекта.

Крупнейшей сделкой из тех, что сейчас находятся в подвешенном состоянии, является приобретение Microsoft Corp издателя видеоигры Call of Duty, компании Activision Blizzard Inc, за 69 млрд долларов. FTC подала в суд, чтобы заблокировать его, поскольку считает, что сделка позволит подразделению Microsoft Xbox получить эксклюзивный доступ к играм Activision и обеспечит ему доминирование на игровом рынке. Microsoft оспаривает это мнение и на прошлой неделе заявила судье, что сделка пойдет на пользу как самим геймерам, так и разработчикам видеоигр.

Кэри Кохман, глобальный соруководитель направления M&A в Citigroup, считает, что теперь, когда утверждение сделок стало занимать больше времени, компании вынуждены "тянуть резину" и "откладывать обсуждение потенциальных сделок" до тех пор, пока не прояснится ситуация с регуляторами. Citigroup не является консультантом по сделке Microsoft-Activision.

Банкиры и юристы советуют партнерам по потенциальным слияниям приготовиться к длительному противостоянию с регуляторами. Кроме того, они советуют заключать контракты, дающие больше времени для завершения сделки, чтобы учесть возможность антимонопольных исков.

Неустойки, которые приобретатели соглашаются заплатить в том случае, если сделка будет остановлена антимонопольными регуляторами, также растут. В этом году, согласно Refinitiv, их величина достигает 4,6% от общей стоимости сделок в 22,6 млрд долларов, и это самый высокий уровень с января-августа 2013 года, когда участники рынка опасались антимонопольных мер администрации Обамы.

Многие компании, чьи сделки не были одобрены, вдохновили недавние судебные неудачи Министерства юстиции и FTC, и они говорят, что продолжат борьбу. В частности, это касается иска к компании медицинского страхования UnitedHealth Group Inc, которая хочет приобрести компанию медицинских технологий Change Healthcare за 8 млрд долларов, а также сделки биотехнологической компании Illumina Inc по покупке разработчика онкологических тестов Grail за 7,1 млрд долларов.