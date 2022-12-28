МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Сотрудники отделений Сбербанка будут устанавливать клиентам мобильное приложение на устройства Apple, говорится в публикации на официальном интернет-портале кредитной организации. СМИ: Apple не разрешила адаптировать iPhone под российские сети связи

"Установим приложение для доступа к сервисам "Сбера" на iPhone в удобном для вас офисе!", — следует из сообщения в мессенджере Telegram/

В банке подчеркнули, что для запуска программы необходимо выбрать услугу "установка приложения СберБанк Онлайн на iPhone", выбрать удобное отделение и принести гаджет.

Для обладателей смартфонов на Android сервис доступен на официальном сайте "Сбера" и RuStore.

Мобильное приложение Сбербанка было удалено из App Store и Google Play из-за санкций Вашингтона.