МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Работники отделений "Сбера" устанавливают мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на продукцию Apple с помощью программного обеспечения на компьютере, рассказали корреспонденты РИА Новости. Пользователи iPhone смогут установить "Сбербанк Онлайн" в самом банке

Ранее в среду Сбербанк ранее в среду сообщал о предоставлении клиентам услуги по установке мобильного приложения банка на свои устройства Apple в отделениях кредитной организации.

Отмечается, что владельцы гаджетов на iOS сначала получают талон на услугу "Мобильное приложение "СБОЛ" через терминал. Затем клиента приглашают к окошку, где сотрудник банка начинает установку программы.

Клиента просят разблокировать телефон и подсоединить его проводом к ноутбуку работника "Сбера". На телефоне появляется диалоговое окно "Доверять этому компьютеру?", где нужно будет нажать "Доверять". Через небольшой промежуток времени приложение "СБОЛ" появляется на рабочем столе телефона, после чего сотрудник начинает процедуру активации.

По словам одного из работников, приложение устанавливается на устройство через безопасную "сберовскую программу".