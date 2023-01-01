МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Российские банки с 2023 года начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате, также они еще полгода будут иметь право не раскрывать чувствительную информацию о себе. "Ростелеком" не возобновит публикацию финансовой отчетности

В конце ноября в ЦБ РФ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января.

При этом до 1 июля 2023 года будет продлено право для банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Так, банки вправе не раскрывать данные о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах кредитных организаций, о лицах, контролирующих кредитные организации, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

В декабре 2022 года глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что российским эмитентам после 1 июля нужно переходить к более полному раскрытию информации, поскольку ее получение важно для инвесторов. При этом она отмечала, что исключением может быть чувствительная информация, но ее перечень не должен быть очень большой.

Право раскрывать чувствительную информацию в ограниченном объеме или вообще отказаться от ее раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 года. В конце ноября правительство РФ продлило действие нормы до 1 июля 2023 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств, отмечали в пресс-службе кабмина.