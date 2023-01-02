МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Глава Бундесбанка и член руководства ЕЦБ Йоахим Нагель заявил о том, что не видит признаков ценовой спирали в еврозоне, но считает необходимым дальнейшее ужесточение политики.

По его мнению, такой курс нужен для сдерживания инфляционных ожиданий.

"Мы не видим ценовой спирали, вызванной текущими соглашениями о зарплатах", — отметил Нагель в интервью Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen, текст которого был опубликован в понедельник.