МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. В текущих условиях Промсвязьбанк (ПСБ) не только сохранил доходность, но и нарастил финансирование, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой банка Петром Фрадковым. СМИ: Промсвязьбанк договорился о покупке СМП Банка

"Петр Михайлович, по первому слайду (презентации – ред.) вижу, что в условиях сегодняшних реалий банк не только сохранил доходность своей деятельности, но и нарастил финансирование", — сказал президент.

Фрадков рассказал Путину о работе банка в Крыму и в новых регионах. "К 2024 году объем финансирования программ Крыма составит со стороны банка не менее 225 миллиардов рублей. Таким образом, соотношение обеспеченности кредитными ресурсами (это соотношение выручки предприятий к кредитному портфелю) выровняется с общероссийским", — заявил глава ПСБ.

По его словам, в отделениях банка в Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонской и Запорожской областях трудятся более чем 1,2 тысячи человек, в том числе из местного населения. Фрадков также добавил, что в новых регионах постепенно начинается кредитование как крупного бизнеса, так и субъектов малого и среднего бизнеса.

В декабре 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что большинство российских банков уже вышли на прибыль, выход на прибыль всего сектора ожидается в 2023 году. Согласно данным ЦБ, российский банковский сектор резко сократил убыток в минувшем году — до 0,4 триллиона рублей на 1 ноября с 1,5 триллиона рублей на начало июля.