МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. ВТБ подал обращения в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream, сообщила пресс-служба банка. Брокер посоветовал, во что вложить деньги в 2023 году

"ВТБ подал обращения в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним", — говорится в сообщении.

Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг, пояснили в банке.

ВТБ выполнил все известные процедуры и требования, но, к сожалению, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты усилий банка сложно, указали в пресс-службе.

"Надеемся, что лицензии — в случае их выдачи — позволят инвесторам получить их законные доходы, а также вновь распоряжаться своими активами", — говорится в сообщении.

Разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал 20 декабря, казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря. При этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.