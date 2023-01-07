ВТБ подал обращения на разблокировку иностранных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. ВТБ подал обращения в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов в Euroclear и Clearstream, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ подал обращения в адрес казначейства Бельгии и минфина Люксембурга о получении лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг клиентов и дохода по ним", — говорится в сообщении.
Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг, пояснили в банке.
ВТБ выполнил все известные процедуры и требования, но, к сожалению, европейские регуляторы не дают детальных разъяснений и гарантий, поэтому прогнозировать результаты усилий банка сложно, указали в пресс-службе.
"Надеемся, что лицензии — в случае их выдачи — позволят инвесторам получить их законные доходы, а также вновь распоряжаться своими активами", — говорится в сообщении.
Разрешения на разблокировку активов Национального расчётного депозитария (НРД) минфин Люксембурга (где зарегистрирован Clearstream) выдал 20 декабря, казначейство Бельгии (Euroclear) — 22 декабря. При этом оба регулятора установили для участников российского рынка и международных депозитариев крайне сжатые сроки на завершение процедур разблокировки — до 7 января.
https://1prime.ru/banks/20230107/839404112.html