СМИ сообщили о назначении нового главы Национального банка Ирана
IRNA: министр экономики Ирана Хандузи назначил Наджарзаде главой Национального банка
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи своим указом в субботу назначил на пост главы Национального банка страны Абульфазла Наджарзаде, передает агентство IRNA.
Ранее Наджарзаде занимал пост заместителя главы Нацбанка.
"Министр экономики и финансов назначил Наджарзаде главой Национального банка Ирана", — говорится в сообщении.
Наджарзаде обладает научной степенью по экономике, специализируется в области финансов и исламского банкинга. Он является одним из руководителей банковской системы страны, а также выполняет ряд обязанностей в различных банках и фондах, например, в Центробанке, Банке промышленности и рудников, а также в Национальном фонде развития страны.
https://1prime.ru/banks/20230107/839405426.html
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