МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи своим указом в субботу назначил на пост главы Национального банка страны Абульфазла Наджарзаде, передает агентство IRNA. Эксперт рассказал о развитии исламского банкинга в России

Ранее Наджарзаде занимал пост заместителя главы Нацбанка.

"Министр экономики и финансов назначил Наджарзаде главой Национального банка Ирана", — говорится в сообщении.

Наджарзаде обладает научной степенью по экономике, специализируется в области финансов и исламского банкинга. Он является одним из руководителей банковской системы страны, а также выполняет ряд обязанностей в различных банках и фондах, например, в Центробанке, Банке промышленности и рудников, а также в Национальном фонде развития страны.