МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. сократит 3 200 сотрудников, процесс начнется на этой неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Чудеса случаются. Кому повысят зарплату в 2023 году

"Ожидается, что компания начнет процесс (сокращения — ред.) в середине недели, и общее число людей, которых это коснется, не превысит 3 200", — сообщает агентство со ссылкой на источники.

По словам источника, более трети из сокращаемых, вероятно, будут относиться к основным трейдинговым и банковским подразделениям, что указывает на широкий характер сокращений.

По данным агентства, штат сотрудников банка насчитывает более 49 тысяч человек по состоянию на 30 сентября. Безработица в США в декабре неожиданно снизилась

По данным Bloomberg, причиной масштабных сокращений стали замедление темпов роста в различных направлениях бизнеса, дорогостоящее начинание в сфере потребительского банкинга, а также неопределенность перспектив рынков и экономики в целом.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.