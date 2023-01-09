Bloomberg: американский банковский гигант Goldman Sachs сократит 3200 сотрудников
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. сократит 3 200 сотрудников, процесс начнется на этой неделе, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Ожидается, что компания начнет процесс (сокращения — ред.) в середине недели, и общее число людей, которых это коснется, не превысит 3 200", — сообщает агентство со ссылкой на источники.
По словам источника, более трети из сокращаемых, вероятно, будут относиться к основным трейдинговым и банковским подразделениям, что указывает на широкий характер сокращений.
По данным агентства, штат сотрудников банка насчитывает более 49 тысяч человек по состоянию на 30 сентября.
По данным Bloomberg, причиной масштабных сокращений стали замедление темпов роста в различных направлениях бизнеса, дорогостоящее начинание в сфере потребительского банкинга, а также неопределенность перспектив рынков и экономики в целом.
Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
https://1prime.ru/banks/20230109/839413871.html