МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "Открытие" с 1 января текущего года назначил на должность президента-председателя правления Михаила Алексеева, сообщила пресс служба кредитной организации. ЦБ сообщил о формировании нового набсовета банка "Открытие"

"Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Юрьевич Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Алексеев с 1992 года занимал руководящие должности в российских банках, с 2008 по 2020 год возглавлял "Юникредит банк". С октября 2020-го до июня 2022 года работал в Банке России. В должности заместителя председателя ЦБ курировал департаменты наличного денежного обращения, финансового оздоровления, был председателем совета директоров Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), входил в состав набсовета банка "Открытие".

В своем обращении к коллективу Алексеев подчеркнул, что в новом году "Открытие" вместе с коллегами из ВТБ начнет разрабатывать и реализовывать план интеграции банка в систему ВТБ, "чтобы предстоящие перемены в интересах клиентов были максимально продуманными, выверенными, плавными".

Ранее ЦБ России и ВТБ заключили договор о реализации "ФК Открытие" 22 декабря за 340 миллиардов рублей. Банк России вышел из капитала "Открытия", ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ, оплатив акции "Открытия" в полном объеме, сообщал регулятор.