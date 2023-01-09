ЖЕНЕВА, 9 янв — ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк ожидает, что в 2022 году убытки составят 132 миллиарда швейцарских франков (около 142,5 миллиарда долларов) из-за колебаний курсов иностранных валют, говорится в опубликованном заявлении Швейцарского национального банка на сайте ведомства. Bloomberg сообщил о масштабном сокращении в Goldman Sachs

"По предварительным данным, Швейцарский национальный банк завершит 2022 финансовый год с убытком порядка 132 миллиардов франков. Он зафиксировал убыток в размере около 131 миллиарда франков по позициям в иностранной валюте и около 1 миллиарда франков по позициям во франках", — сказано в документе.

Учреждение добавляет, что после учета резерва для будущих распределений в размере 102,5 миллиарда франков убыток, отраженный в балансе, составит около 39 миллиардов франков (42,1 миллиарда долларов.).

Центральный банк уточняет, что эта потеря делает невозможным любое распределение дивидендов в 2022 финансовом году.

Подробный отчет за 2022 год, содержащий окончательные данные, будет опубликован 6 марта 2023 года.