МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов — участников специальной военной операции (СВО), если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек, следует из информационного письма регулятора. ЦБ выпустил монеты "Георгий Победоносец" и "Золотой червонец"

"В условиях проведения специальной военной операции… в целях поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям… продолжать обслуживание… (ряда — ред.) клиентов, в случае если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек", — говорится в письме.

В перечень клиентов, которых ЦБ рекомендует продолжить обслуживать, вошли граждане призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы и военные, принимающие участие в СВО.

"При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется принять возможные меры для получения от данных клиентов (их представителей) информации, подтверждающей участие указанных лиц в специальной военной операции", — отметили в Банке России.

В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности ссуд для них, а также рекомендовал банкам проводить реструктуризации кредитов заемщиков и принудительно не выселять должников из жилья до конца 2023 года.