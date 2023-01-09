МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Спрос банков на аукционе месячного репо составил 1,9 триллиона рублей при лимите в 1,5 триллиона, следует из материалов ЦБ РФ. Российские банки стали реже одобрять заявки на кредиты

Ставка отсечения на аукционе составила 7,6% годовых, средневзвешенная ставка — также 7,6%. Дата исполнения первой части сделок — 11 января, второй части — 15 февраля. Объем заключенных сделок в рамках лимита — те же 1,5 триллиона рублей.

При этом спрос на аукционе годового репо в понедельник совпал с лимитом — 100 миллиардов рублей.