МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток ВТБ по итогам 2022 года может превысить 500 миллиардов рублей, говорится в аналитических материалах Альфа-банка. ВТБ выдал первую промышленную ипотеку

В конце декабря 2022 года в материалах ВТБ сообщалось, что внеочередное собрание акционеров банка 30 января 2023 года рассмотрит вопрос увеличения капитала почти на 302 миллиарда рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных акций. Новые акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу России (в лице Росимущества и Минфина).

"Новость негативная, но ожидаемая для нас, учитывая, что из-за санкций у банка за рубежом заблокированы активы на 600 миллиардов рублей (27% капитала на конец 2021 года). По нашему мнению, это приведет к тому, что чистый убыток ВТБ в 2022 году, вероятно, превысит 500 миллиардов рублей", — указали аналитики Альфа-банка.

Как указывалось в материалах банка, планируется, что пополнение капитала ВТБ будет финансироваться за счет наличных и безналичных средств, в том числе включения в капитал ВТБ прав на 100 миллиардов рублей средств ФНБ, размещенных на субординированный депозит в ВТБ, и 100% капитала Российского национального коммерческого банка (его балансовая стоимость около 65 миллиардов рублей на 1 февраля 2022 года).

По расчетам аналитиков Альфа-банка, при приобретении 100% выпуска акций Российской Федерацией, голосующая доля государства в ВТБ потенциально увеличится до 88,3% с текущих 60,9%.