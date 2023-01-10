МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сбербанк во вторник повысил ставки по своим программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь минимальная ставка по ним составляет 10,9% годовых, следует из информации на сайте банка. В самой кредитной организации такое изменение объяснили "текущими рыночными условиями". На российском рынке ипотеки обнаружили признаки пузыря

Согласно информации на сайте банка, с 10 января ставки по базовым программам ипотеки на первичное и вторичное жилье выросли на 0,5 процентного пункта — теперь минимальная ставка составляет 10,9% годовых.

В то же время ставки по программам с государственной поддержкой сохраняются неизменными. Так, минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе "Семейная ипотека" можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

"Сбербанк дольше всех на рынке держит ипотечные ставки на неизменном уровне и максимально идет навстречу клиентам. Но стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки. Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", — сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.