Банк Японии сообщил о сбое в работе электронной системы
Kyodo: Банк Японии сообщил о кратковременном сбое в работе электронной системы
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Банк Японии сообщил о сбое в работе электронной системы, которая связывает японский ЦБ с другими финансовыми учреждениями, в результате министерство финансов приняло решение отложить аукцион краткосрочных государственных ценных бумаг, сообщило агентство Kyodo.
Как отмечает агентство, работа системы уже была восстановлена. Причина сбоя пока не уточняется.
"Влияния на движение денежных средств не было", — сообщил Киодо источник в ведомстве.
https://1prime.ru/banks/20230110/839426398.html
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