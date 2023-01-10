МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Банк Японии сообщил о сбое в работе электронной системы, которая связывает японский ЦБ с другими финансовыми учреждениями, в результате министерство финансов приняло решение отложить аукцион краткосрочных государственных ценных бумаг, сообщило агентство Kyodo. В Японии зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа

Как отмечает агентство, работа системы уже была восстановлена. Причина сбоя пока не уточняется.

"Влияния на движение денежных средств не было", — сообщил Киодо источник в ведомстве.