МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Кредитные организации выражают обеспокоенность в связи с рассмотрением Госдумой проекта поправок в Закон о банковской деятельности, на их взгляд, необоснованно ограничивающего предпринимательскую деятельность. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия") главе комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову, имеющемся в распоряжении агентства "Прайм". Российские банки стали реже одобрять заявки на кредиты

"Предлагаемое законопроектом регулирование в части ограничения дифференциации процентных ставок в зависимости от заключения вкладчиком дополнительных договоров является избыточным", — говорится в письме.

Авторы дополнительно отмечают, что договоры банковского вклада содержат все признаки публичного договора, предусмотренные Гражданским кодексом, в том числе обязанность заключать договор с любым лицом на условиях в соответствии с его категорией.

"При разработке условий предоставления тех или иных банковских продуктов, кредитные организации исходят из принципа клиентоориентированности, объективных критериев поведенческих паттернов потребителей и требований законодательства Российской Федерации. Для клиентов, принадлежащих одной и той же категории, условия привлечения вкладов одинаковы. Таким образом, такие различия процентных ставок по вкладам физических лиц следует признать законными, рыночными и не требующими искусственного законодательного выравнивания", — сказано в обращении, направленном в Госдуму.

Там же отмечается, что требует уточнения понятие "источник средств", в частности, невозможно определить, вправе ли банк устанавливать по вкладу дифференцированную ставку в зависимости от того, поступает в банк пенсия или зарплата. Принятие поправок повлечет снижение доходности для клиентов при оформлении вклада и повышение стоимости банковских услуг для всех клиентов и другие последствия, считают в Ассоциации.