МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 января предоставит ликвидность банковскому сектору на 345 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Банки негативно оценили возможность дифференциации ставок по вкладам

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 28 декабря по 10 января, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,077 триллиона рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 843 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,489 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 10 января) в объеме 5,7 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.