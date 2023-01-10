ЦБ: правительство предоставит банкам ликвидность на 345 миллиардов рублей по 17 января
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 11 по 17 января предоставит ликвидность банковскому сектору на 345 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 28 декабря по 10 января, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 1,077 триллиона рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 843 миллиарда рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 22 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,489 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 10 января) в объеме 5,7 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20230110/839428529.html