МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объем ипотеки — 130 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк в декабре выдал рекордные объемы кредитов

"ВТБ в декабре выдал рекордный для прошлого года объем ипотеки – 24,5 тысячи кредитов на 130 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

При этом 30 декабря банк установил рекорд второго полугодия, объем сделок составил 10,8 миллиарда рублей. Больший ежедневный объем выдач наблюдался только в марте на фоне резкого роста ключевой ставки, указали в кредитной организации.

"Основными факторами повышенного спроса заемщиков стали сезонное увеличение активности, традиционные специальные предложения застройщиков и завершение прежних условий "Ипотеки с господдержкой-2020", — сказано в сообщении.

Ранее во вторник Сбербанк сообщил, что в декабре выдал рекордный за всю историю объем ипотечных кредитов — 382 миллиарда рублей, а также максимальный с начала года объем потребительских кредитов — 238 миллиардов рублей.