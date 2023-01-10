МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Некоторые российские банки в начале года увеличили ставки по своим ипотечным программам, при этом отдельные игроки рынка удорожание кредитов пока не планируют, следят за ситуацией, показал опрос РИА Новости. Forbes перечислил самых обедневших миллиардеров России

Так, Сбербанк на этой неделе повысил ставки по своим программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, теперь минимальная ставка по ним составляет 10,9% годовых. Увеличил в начале года свои ставки и банк "Санкт-Петербург" — на 0,2 процентного пункта.

На текущий момент ВТБ не планирует менять условия по ипотеке, однако внимательно следит за конъюнктурой рынка. Банк "Дом.РФ" пока тоже не планирует изменения ставок по ипотеке. Аналогичной позиции придерживаются также "Зенит", "Абсолют банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Росбанк и Новикомбанк пока не меняли ставок. Уралсиб, напротив, с 9 января улучшил условия по ипотечному кредитованию. Московский кредитный банк и Азиатско-Тихоокеанского банк следят за ситуацией и примут решение позже.

Банк "Открытие" также в последнее время не пересматривал ставки по ипотечным программам. "В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией", — отметили в кредитной организации.