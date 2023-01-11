МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады декабря снизилась до 8,18% годовых с 8,19% во второй декаде, следует из материалов Банка России. Россиян научили, как на самом деле нужно пользоваться кредиткой

Таким образом, показатель, находясь на максимуме с июня, чуть снизился — впервые с начала октября, а минимальным в текущем году он был в конце сентября — 6,54%. Рекордно же высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.