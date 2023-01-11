МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк России впервые с 2019 года принял решение о госрегистрации нового банка: ООО "Банк Точка" получит универсальную лицензию на осуществление банковских операций после оплаты уставного капитала, следует из пресс-релиза регулятора. Средняя максимальная ставка по вкладам банков России снизилась в декабре

Предыдущее решение о регистрации в РФ нового банка ЦБ принял в марте 2019 года. Тогда базовую банковскую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, и операций с драгоценными металлами получил казанский "Банк 131".

"Банк России принял решение о государственной регистрации ООО "Банк Точка" (г. Москва) и выдаче ему универсальной лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами", — говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия будет выдана регулятором после оплаты уставного капитала ООО "Банк Точка". Отмечается, что в основном банк будет предоставлять дистанционные услуги и сервисы субъектам малого и среднего бизнеса. "УФНС России по г. Москве 10 января 2023 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации банка (основной государственный регистрационный номер 1237700005157)", — добавили в ЦБ.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Банк Точка" зарегистрирован в Москве 10 января, уставный капитал составляет 3,6 миллиарда рублей.

В регуляторе заключили, что в настоящее время на основании лицензии, выданной Банком России, действуют 326 банков, в том числе 225 имеют статус банка с универсальной лицензией.