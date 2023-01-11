МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Российские банки в 2022 году выдали ипотеки на сумму более 4,8 триллиона рублей — почти на 16% меньше, чем в 2021 году, сообщила пресс-служба ВТБ. Несколько российских банков повысили ипотечные ставки

"По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали более 4,8 триллиона рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка, за исключением 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 триллиона рублей", — говорится в сообщении.

В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат, прогнозируют эксперты ВТБ. Основным фактором, который сохранит высокий спрос на жилищные кредиты, станет модернизация программ господдержки.

ВТБ в 2022 году также показал второй результат по продажам ипотеки в своей истории – заемщики оформили около 208 тысяч жилищных кредитов более чем на 964 миллиарда рублей (в 2021 году продажи превысили 1 триллион рублей).

Средний чек одной сделки на конец года составил 5,3 миллиона рублей, увеличившись на четверть по отношению к началу января. Ипотечный портфель ВТБ на 1 января 2023 года превысил 3 триллиона рублей, за год увеличившись примерно на 16%.