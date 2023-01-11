МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продолжает поиск покупателя для интернет-банка "Точка" и считает, что получение "Точкой" своей лицензии повысит его стоимость, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе. ЦБ принял решение о госрегистрации ООО "Банк Точка"

Ранее в среду стало известно, что Банк России впервые с марта 2019 года принял решение о госрегистрации нового банка: ООО "Банк Точка" получит универсальную лицензию на осуществление банковских операций после оплаты уставного капитала. В интернет-банке "Точка" подтвердили РИА Новости, что речь идет о них и добавили, что получение своей лицензии позволит банку целиком контролировать весь цикл обслуживания. При этом на работе банка и клиентах это не отразится.

"АО "Точка" находится под управлением банка непрофильных активов "Траст". Мы заинтересованы в развитии этого актива и считаем, что получение банковской лицензии повысит его стоимость", — сообщили в банке.

Продажа актива все еще в планах у "Траста", переговоры с инвесторами ведутся, отметили в организации.

Все это время интернет-банк "Точка" работал без собственной лицензии в формате мультибанковской платформы с филиалами в банках "Открытие" и "Киви банке". Летом прошлого года СМИ сообщали, что банк "Открытие" в марте продал "Трасту" 90% банка "Точка". А в декабре стало известно, что "Траст" планирует продажу "Точки", когда будет подходящая конъюнктура рынка, и ведет переговоры с разными инвесторами.