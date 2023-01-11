МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Credit Suisse рассматривает возможность сокращения своего бонусного пула за 2022 год на 50%, сообщило в среду агентство Bloomberg News. Таким образом швейцарский банк продолжает попытки восстановить бизнес после серии скандалов и крупных убытков. Нацбанк Швейцарии подсчитал свои убытки в 2022 году

В самом банке от комментариев отказались. В 11.01 по Гринвичу акции банка торговались с повышением на 2,03% до 3,120 швейцарского франка. Субиндекс банковского сектора общеевропейского индекса Stoxx 600 прибавил 0,15%.

В ноябре Credit Suisse предупредил о доналоговом убытке за 4-й квартал в размере до 1,5 млрд швейцарских франков (1,58 млрд долларов). Годом ранее банк, получив годовой убыток, сократил свой бонусный пул за 2021 год на 32%.

По словам рекрутеров, опрошенных агентством Reuters, в Лондоне и Нью-Йорке сейчас ожидается общеотраслевое сокращение бонусов примерно на 30%-50%. Сократив свой бонусный пул по итогам 2022 года еще в два раза, швейцарский банк выйдет к верхней границе указанного диапазона. Безработица в Швейцарии достигла минимума за 20 лет

По словам опрошенных, сокращение бонусов является следствием резкого прошлогоднего снижения количества корпоративных слияний и размещений акций. При этом на рынках долгового финансирования также произошел спад, а волатильность на рынке акций негативно сказалась на их оценках.

Пул переменных бонусов Credit Suisse за 2021 год, когда отрасль в целом получила наибольший доход начиная с 2006 года на фоне восстановления экономики после COVID-19, снизился до 2 млрд швейцарских франков (2,17 млрд долларов). Это произошло потому, что банк сократил регулярные отсроченные выплаты, однако повысил зарплату высокопоставленным банкирам.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что итоги 2022 года могут сильно разойтись, а некоторые сотрудники могут и вовсе не получить бонусов, хотя этот вопрос еще находится в стадии обсуждения.