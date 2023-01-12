ВТБ предоставил клиентам возможность вносить наличные в банкоматах через QR-код
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ВТБ предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без карты, с помощью QR-кода в приложении "ВТБ Онлайн", сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ продолжает расширять функционал своих устройств самообслуживания. Теперь клиенты могут внести наличные на дебетовую или кредитную карту по QR-коду с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн. Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема наличных", — говорится в сообщении.
Вносить наличные по QR-коду можно в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" версии 17.7 и выше на устройствах Android. Для пользователей с устройствами на операционной системе iOS скоро появится возможность снимать и вносить деньги по QR через мобильную версию интернет-банка, добавили в пресс-службе.
Чтобы внести наличные, клиенту нужно отсканировать QR-код, размещенный на главном экране банкомата, выбрать в мобильном приложении карту для пополнения, а в банкомате внести наличные и подтвердить сумму принятых средств.
Ранее ВТБ уже реализовал для пользователей возможность снятия наличных в банкоматах по QR-коду. "Ежемесячно наши клиенты уже совершают таким способом десятки тысяч операций, снимая за один раз в среднем по 20 тысяч рублей", — рассказал начальник управления "Устройства самообслуживания" департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.
В конце декабря возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду запустил Сбербанк. Тогда сообщалось, что функционал бесконтактного внесения наличных без карты был реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка.
https://1prime.ru/banks/20230112/839452176.html