МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. ВТБ предоставил клиентам возможность вносить наличные на счет в банкоматах без карты, с помощью QR-кода в приложении "ВТБ Онлайн", сообщила пресс-служба банка. Юрист научил, как запретить другим брать кредит на ваше имя

"ВТБ продолжает расширять функционал своих устройств самообслуживания. Теперь клиенты могут внести наличные на дебетовую или кредитную карту по QR-коду с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн. Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема наличных", — говорится в сообщении.

Вносить наличные по QR-коду можно в мобильном приложении "ВТБ Онлайн" версии 17.7 и выше на устройствах Android. Для пользователей с устройствами на операционной системе iOS скоро появится возможность снимать и вносить деньги по QR через мобильную версию интернет-банка, добавили в пресс-службе.

Чтобы внести наличные, клиенту нужно отсканировать QR-код, размещенный на главном экране банкомата, выбрать в мобильном приложении карту для пополнения, а в банкомате внести наличные и подтвердить сумму принятых средств.

Ранее ВТБ уже реализовал для пользователей возможность снятия наличных в банкоматах по QR-коду. "Ежемесячно наши клиенты уже совершают таким способом десятки тысяч операций, снимая за один раз в среднем по 20 тысяч рублей", — рассказал начальник управления "Устройства самообслуживания" департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.

В конце декабря возможность внесения наличных в банкоматах по QR-коду запустил Сбербанк. Тогда сообщалось, что функционал бесконтактного внесения наличных без карты был реализован на 1000 устройств, а в 2023 году услуга будет доступна во всей сети банкоматов Сбербанка.