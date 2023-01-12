МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Говорить о возможности возникновения в России ипотечного пузыря не приходится: качество ипотечного портфеля отечественных банков остается достаточно высоким, как и запас прочности платежеспособности заемщиков, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Несколько российских банков повысили ипотечные ставки

Тему угрозы возникновения ипотечного "пузыря" поднял депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с изданием "Лента.ру". К предпосылкам такого пузыря Арефьев отнес уход с рынка иностранных компаний, в результате чего некоторые люди остались без работы. Кроме того, по его словам, нерешенными остались и проблемы, которые принёс ковид: отсрочка по ипотеке помогала какое-то время, но она быстро закончилась.

"Я бы не сказал, что риски ипотечного пузыря актуальны. Если мы говорим о качестве ипотечного портфеля, то оно остается достаточно высоким. На конец ноября уровень просроченной задолженности составлял менее 0,5% от совокупного ипотечного портфеля и тенденции к росту не показывал. Определенное давление на платежеспособность заемщиков может оказывать снижение доходов, но здесь запас прочности еще большой", — рассуждает Галактионов.

Другое дело, что пик роста совокупного ипотечного портфеля может быть уже пройден и дальше расти будет сложнее, добавляет эксперт. Ипотечные ставки растут, доходы заёмщиков всё же снижаются, а уменьшать платеж за счет увеличения срока кредита уже проблематично – средний срок кредита уже 23 с половиной года по сравнению с 18 в конце 2019 года, обращает внимание аналитик. А максимальная планка возраста заемщика во многих банках уже близка или даже чуть превышает среднюю продолжительность жизни.

"Но это не говорит о пузыре, а скорее об угрозах для цен на недвижимость. Ключевым драйвером роста цен в 2020–2022 году была дешевая ипотека, условия по которой постепенно ужесточаются. В такой ситуации сложно рассчитывать на дальнейший рост цен за квадратный метр, а в отдельных регионах возможно даже снижение", — заключил он.