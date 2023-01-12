МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Банк России напомнил российским кредитным организациям, что недопустимо автоматически подключать заемщикам дополнительные услуги — они должны сами делать осознанный выбор. Раскрыто, как банки обманывают россиян с помощью процентных ставок

"Регулятор напомнил кредиторам о недопустимости автоподписки заемщика на дополнительные услуги… Кредиторы должны дать заемщику возможность сделать осознанный выбор — согласиться на дополнительные услуги или отказаться от них", — сообщили в ЦБ.

Тем не менее поведенческий надзор Банка России выявил, что в онлайн-каналах банки и МФО нередко продолжают использовать формы с уже заполненным за заемщика согласием на оплату страховок, сертификатов на консультации, смс-информирование и прочие услуги. Вместе с этим банки и МФО применяют маркетинговые уловки, из-за которых отметки о согласии клиент легко может не заметить.

"Внимание человека отвлекают яркие и крупные надписи, предлагающие перейти к следующему шагу оформления кредита или займа и тем самым согласиться на оплату дополнительных услуг. Иногда, чтобы отказаться от них, клиенту нужно совершить несколько действий — например, зайти в отдельный раздел и там убрать отметку", — отметили в ЦБ.

Регулятор направил банковским ассоциациям и саморегулируемым организациям МФО письмо, в котором предупредил, что подобные методы противоречат закону. "Банк России направляет нарушителям индивидуальные рекомендации, проводит с ними надзорные встречи, выдает предписания, штрафует, но считает важным, чтобы профессиональные объединения боролись с подобными практиками, не дожидаясь надзорных мер", — заключили в ЦБ.