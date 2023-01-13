МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Мартин Казакс попытался разубедить инвесторов, рассчитывающих на то, что ЕЦБ начнет понижать ставки в конце этого года. Он заявил, что для снижения стоимости заимствований потребуется глубокая рецессия. Эксперты оценили последствия повышения ставок ЕЦБ в 2023 году

На денежных рынках ожидают, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам почти на 150 базисных пунктов к летнему периоду, а затем осуществит разворот в политике в конце 2023 года и в следующем году, что, очевидно, подразумевает падение ВВП и инфляции.

Однако Казакс заявил в интервью Reuters, что не видит оснований для такого сценария. По его словам, рост ставок должен продолжиться, так как необходимо сдержать инфляцию, которая в еврозоне почти в пять раз превышает целевой уровень 2%.

"Потребуется глубокая рецессия со значительным скачком безработицы, чтобы инфляция упала и ситуация потребовала понижения процентных ставок", — сказал Казакс, который также является управляющим центрального банка Литвы. — Но это маловероятно, учитывая текущие макроэкономические перспективы".