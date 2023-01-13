МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Китая примет дальнейшие меры, чтобы повысить уверенность рынка и побудить финансовые институты активнее оказывать поддержку производителям и малым компаниям. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции Сюань Чаннен, заместитель управляющего Народного банка Китая.
Денежно-кредитная политика Китая будет адекватной, она не примет форму массированного стимулирования, добавил он.
https://1prime.ru/banks/20230113/839463946.html
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