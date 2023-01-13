МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Китая примет дальнейшие меры, чтобы повысить уверенность рынка и побудить финансовые институты активнее оказывать поддержку производителям и малым компаниям. Об этом в пятницу заявил на пресс-конференции Сюань Чаннен, заместитель управляющего Народного банка Китая. Китай призвал США прекратить запрет продажи резервной нефти

Денежно-кредитная политика Китая будет адекватной, она не примет форму массированного стимулирования, добавил он.