МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса, следует из сообщения кредитной организации.
"Важное обновление для всех владельцев карт Tinkoff Black — с 17 января перестанем начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private", — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале банка
В августе "Тинькофф" снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт до 3% с 4%, а для обладателей Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private — до 6% вместо 7%.
https://1prime.ru/banks/20230113/839466102.html
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