МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" перестанет начислять проценты на остаток по счету владельцам своих дебетовых карт, у которых нет особого статуса, следует из сообщения кредитной организации. Народный банк Китая примет дальнейшие меры для повышения уверенности рынка

"Важное обновление для всех владельцев карт Tinkoff Black — с 17 января перестанем начислять проценты на остаток по счету пользователям без Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private", — говорится в сообщении на официальном телеграм-канале банка

В августе "Тинькофф" снизил процентную ставку на остаток для дебетовых карт до 3% с 4%, а для обладателей Tinkoff Pro, Tinkoff Premium или Tinkoff Private — до 6% вместо 7%.