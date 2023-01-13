МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA) по итогам прошедшего года снизилась на 14% по сравнению с показателем годом ранее и составила 27,5 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка. Чистая прибыль Blackrock сократилась на 12 процентов в 2022 году

Разводненная прибыль на акцию составила 3,19 доллара по сравнению с 3,57 доллара в 2021 году. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 95 миллиардов долларов, что на 6,6% выше показателя 2021 года.

Чистая прибыль финансовой организации в четвертом квартале 2022 года выросла на 1,7% в годовом выражении — до 7,132 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,85 доллара против 0,82 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 5,3%, до 24,532 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показателя в 24,3 миллиарда долларов.

"Мы закончили год на сильной ноте с увеличившейся прибылью за четвертый квартал в годовом выражении в замедляющейся экономической среде. Наша прибыль в 27,5 миллиарда долларов по итогам года является одним из лучших годовых результатов для банка", — приводятся в релизе слова главного исполнительного директора BofA Брайана Мойнихана (Brian Moynihan).

Акции BofA на предварительных торгах в Нью-Йорке дорожают на 0,4%.

Многопрофильный финансовый институт Bank of America Corp. основан в 1904 году. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.