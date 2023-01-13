МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин поручил правительству и Банку России проработать вопрос формирования механизма, по которому банки будут выплачивать компенсации жертвам мошенников, сообщила пресс-служба Кремля. Россиян предупредили о мошеннической схеме с маркетплейсами

Согласно релизу, регулятор и кабинет министров должны рассмотреть вопрос о формировании механизма выплаты кредитными организациями компенсации клиентам, чьи средства были похищены мошенниками. Отмечается, что ведомствам также поручено при необходимости предложить соответствующие изменения в российское законодательство.

В пресс-службе добавили, что правительство и Банк России должны представить доклад по механизму до 1 июля текущего года.