МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Приходящаяся на акционеров чистая прибыль Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, по итогам 2022 года упала на 34% по сравнению с предшествовавшим годом — до 2,362 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 2,9 доллара с 4,14 доллара годом ранее. Выручка BNY Mellon увеличилась на 3%, до 16,377 миллиарда долларов.

Прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам четвертого квартала в годовом выражении снизилась на 38% и составила 509 миллионов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,62 доллара против 1,01 доллара год назад. Скорректированная прибыль достигла 1,3 доллара при прогнозе в 1,08 доллара. Выручка BNY Mellon в четвертом квартале уменьшилась на 2%, до 3,918 миллиарда долларов при прогнозе в 4,24 миллиарда.

BNY Mellon — один из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами. Корпорация была образована в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года.