МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. ВТБ запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи, говорится в сообщении пресс-службы банка. Раскрыты "секреты" банковских карт, о которых мало кто знает

"ВТБ первым в России запускает полноценный онлайн-банк в Телеграме. Клиентам будут доступны повседневные финансовые услуги, а среднее время проведения операций по ним сократится в два раза", — рассказали в банке.

Запуск банка в Telegram будет поэтапным: сначала клиенты смогут проверять баланс карт и счетов, совершать переводы через СБП и оплачивать мобильную связь. Затем внедрят оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках и другие функции. К концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.

Новый сервис создается на базе имеющегося чат-бота банка в Telegram. Пользоваться банком через мессенджер безопасно. Для защиты клиентских операций "реализована уникальная 5-факторная защита", отметил заместитель президента-председателя правления Вадим Кулик. Для совершения операции нужно будет авторизоваться в канале с чат-ботом и подтвердить вход с помощью смс. "При последующем использовании клиенту для авторизации нужно будет ввести только код из смс", — добавили в ВТБ.

Планируется, что до конца текущего года сервисом "воспользуются сотни тысяч пользователей", отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. "На первом этапе запускаем его именно для розничных клиентов и затем оценим, насколько это может быть востребовано для корпоративных пользователей", — добавил он. Банк России создал игру по управлению "всепланетным" центральным банком

Чугунов также прокомментировал, как будет работать онлайн-банк в условиях указа, запрещающего с 1 марта этого года проводить банковские операции в иностранных мессенджерах. Он объяснил, что Telegram является лишь стартовой площадкой сервиса, которая переводит клиента в интернет-банк "ВТБ Онлайн". В самом мессенджере финансовых услуг не оказывается. "Наш сервис не предполагает, что клиенты будут делиться контактными и платежными данными с площадкой, в частности, с мессенджером. Все операции проходят в веб-версии "ВТБ Онлайн", а не в самом мессенджере", — объяснил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает с 1 марта 2023 года использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров. Так, через них нельзя будет пересылать платежные документы, персональные данные россиян, сведения о переводах и вкладах в банках. Запрещено будет и подключать к иностранным мессенджерам системы, обеспечивающие перевод денег.