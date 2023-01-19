МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Торговый дом "Россошанский", процессуального правопреемника банка "Траст", взыскал около 86,5 миллиона долларов (около 6 миллиардов рублей по текущему курсу) с кипрской компании Klirinasto Investments Ltd, следует из опубликованного в четверг решения суда.

Этот иск "Траст" изначально предъявил еще в декабре 2020 года к кузбасскому ООО "Разрез Нагорный" и Klirinasto Investments. Истец просил взыскать задолженность по кредитному договору от 20 марта 2017 года между Промсвязьбанком и кипрской компанией. "Разрез Нагорный" выступил поручителем заемщика.

Права кредитора от ПСБ перешли потом к "Трасту", который в свою очередь по цессии передал их ТД "Россошанский".

Суд долгое время не мог приступить к рассмотрению дела по существу, так как не удавалось уведомить о разбирательстве кипрскую компанию. На заседании в августе суд удовлетворил ходатайство истца о выделении требований к российскому ответчику в отдельное производство, так как это "будет соответствовать целям эффективного правосудия".

Уже на следующем заседании, состоявшемся 17 января, суд полностью удовлетворил иск ТД "Россошанский" к Klirinasto Investments, взыскав с ответчика около 76,8 миллиона долларов основного долга, около 8,6 миллиона долларов процентов и более 1,1 миллиона долларов пени.

Арбитражный суд Кемеровской области в апреле ввел в отношении "Разреза Нагорного" начальную процедуру банкротства — наблюдение — по заявлению ТД "Россошанский". В материалах дела о банкротстве говорится, что долги угольной компании перед кредиторами оценивались на тот момент почти в 8 миллиардов рублей. Основные обязательства — перед ТД "Россошанский" (6,3 миллиарда) и "БМ Банком" (1,5 миллиарда).

Раньше "Разрез Нагорный" был крупным участником ООО "Разрез Кузнецкий Южный" (33%), добывающего уголь на участке "Чуазасский" Кондомского геолого-экономического района. Сейчас его в списке участников нет.