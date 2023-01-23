МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк первым среди российских кредитных организаций начал доставлять клиентам платежные стикеры на смартфон, с помощью которых можно расплачиваться на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах, сообщила пресс-служба банка. Эксперт оценил безопасность платежных стикеров

"Альфа-банк первым в России начал доставлять платежные стикеры для смартфонов. Стикеры выпущены на базе платежной системы "Мир". Оформить доставку стикера можно уже сейчас на сайте банка", — говорится в сообщении.

После того как клиент наклеил стикер на смартфон, он может расплачиваться просто прикладывая телефон к терминалу — на кассе в магазине, в кафе или в ресторанах. С помощью такого стикера можно снимать наличные в тех банкоматах, которые поддерживают бесконтактный способ снятия.

"Это безопасно – у стикера можно настроить пин-код или заблокировать в случае потери, а еще удобно – так как он меньше, чем карта", — пояснил банк.

Ранее в понедельник Сбербанк сообщил, что в начале февраля начнет широкое тестирование платежного стикера с участием клиентов, по итогам чего примет решение о запуске такого средства.